Госслужащий скончался из-за огнестрельного ранения

3 июля Московскую область потрясла новость о трагических событиях в Коломне. Мэр этого подмосковного города обнаружен мертвым. Тело Дениса Лебедева нашли в его квартире.



Обстоятельства скоропостижной кончины высокопоставленного госслужащего пока неизвестны. По предварительным данным, путь Лебедева на этом свете оборвался после огнестрельного ранения, последствия которого были не совместимы с жизнью.

При этом сотрудники правоохранительных органов не исключают, что мэр Коломны сам принял решение отправиться на тот свет, пишет РИА "Новости".

О смерти высокопоставленного госслужащего стало известно после звонка анонимного источника, который сообщил полицейским, что видел труп мужчины.

По слухам, причиной трагического решения Лебедева могли стать участившиеся бытовые конфликты. Такую информацию публикуют авторы телеграм-канала Life shot.

Впрочем, пока официального заявления по поводу причины гибели 46-летнего подмосковного мэра не было. Правоохранители разберутся в инциденте и позже сообщат обстоятельства гибели Дениса Лебедева.

На место трагедии уже отправились первый зампрокурора областной прокураторы Андрей Ганцев и коломенский городской прокурор Александр Рубанов.

В Следственном комитете России объявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.