Внезапная смерть мэра Коломны: что известно

Внезапная смерть мэра Коломны: что известно
Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Госслужащий скончался из-за огнестрельного ранения

3 июля Московскую область потрясла новость о трагических событиях в Коломне. Мэр этого подмосковного города обнаружен мертвым. Тело Дениса Лебедева нашли в его квартире.

Обстоятельства скоропостижной кончины высокопоставленного госслужащего пока неизвестны. По предварительным данным, путь Лебедева на этом свете оборвался после огнестрельного ранения, последствия которого были не совместимы с жизнью.

При этом сотрудники правоохранительных органов не исключают, что мэр Коломны сам принял решение отправиться на тот свет, пишет РИА "Новости".

О смерти высокопоставленного госслужащего стало известно после звонка анонимного источника, который сообщил полицейским, что видел труп мужчины.

По слухам, причиной трагического решения Лебедева могли стать участившиеся бытовые конфликты. Такую информацию публикуют авторы телеграм-канала Life shot.

Впрочем, пока официального заявления по поводу причины гибели 46-летнего подмосковного мэра не было. Правоохранители разберутся в инциденте и позже сообщат обстоятельства гибели Дениса Лебедева.

На место трагедии уже отправились первый зампрокурора областной прокураторы Андрей Ганцев и коломенский городской прокурор Александр Рубанов. 

В Следственном комитете России объявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Шаман
Пожаловаться Ответить
90-е смеются в голос, ведь они никуда не уходили. Они притихнут только когда придут 30-е, у них свой стандарт жестокости.
1
новости партнеров

Оружейный экспорт на Украине обвалился из-за России - эксперт

Киев начал активное восстановление военной промышленности

Дело в "Газпроме": на Украине началась паника из-за дефицита газа

У властей сейчас нет способа решить проблему, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей