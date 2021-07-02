В Подмосковье у мужчины нашли 400 граммов наркотиков

Задержанного заключили под стражу

У 33-летнего москвича нашли около 400 граммов наркотиков. Полицейские задержали преступника в Раменском округе Московской области. 

При личном досмотре у мужчины нашли два свертка с веществом светлого цвета. В результате экспертизы было установлено, что это мефедрон, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". 

На задержанного завели дело по статье 228.1 УК РФ. Его заключили под стражу.

Источник: ГУ МВД по Московской области ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Наркота разрешена только в МИД. Ну и у мажоров - отпрысков чинуш. Остальным морковка по 110р
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