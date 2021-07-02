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У 33-летнего москвича нашли около 400 граммов наркотиков. Полицейские задержали преступника в Раменском округе Московской области.
При личном досмотре у мужчины нашли два свертка с веществом светлого цвета. В результате экспертизы было установлено, что это мефедрон, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
На задержанного завели дело по статье 228.1 УК РФ. Его заключили под стражу.
Киев начал активное восстановление военной промышленности
У властей сейчас нет способа решить проблему, считает эксперт