Задержанного заключили под стражу

У 33-летнего москвича нашли около 400 граммов наркотиков. Полицейские задержали преступника в Раменском округе Московской области.

При личном досмотре у мужчины нашли два свертка с веществом светлого цвета. В результате экспертизы было установлено, что это мефедрон, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

На задержанного завели дело по статье 228.1 УК РФ. Его заключили под стражу.