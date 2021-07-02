На место происшествия выехали криминалисты

В Коломне следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти главы городского округа.

Чиновник был найден в своей квартире 2 июля. У него зафиксировано огнестрельное ранение, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

На место происшествия уже выехали следователи и криминалисты, а также замруководителя ГСУ СКР Московской области Игорь Дойников.

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас эксперты осматривают квартиру главы муниципалитета.