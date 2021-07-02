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В Коломне следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти главы городского округа.
Чиновник был найден в своей квартире 2 июля. У него зафиксировано огнестрельное ранение, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
На место происшествия уже выехали следователи и криминалисты, а также замруководителя ГСУ СКР Московской области Игорь Дойников.
Было возбуждено уголовное дело. Сейчас эксперты осматривают квартиру главы муниципалитета.
Киев начал активное восстановление военной промышленности
У властей сейчас нет способа решить проблему, считает эксперт