Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти мэра Коломны

На место происшествия выехали криминалисты

В Коломне следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти главы городского округа.

Чиновник был найден в своей квартире 2 июля. У него зафиксировано огнестрельное ранение, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

На место происшествия уже выехали следователи и криминалисты, а также замруководителя ГСУ СКР Московской области Игорь Дойников. 

Было возбуждено уголовное дело. Сейчас эксперты осматривают квартиру главы муниципалитета. 

Источник: ГСУ СК РФ по Подмосковью ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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