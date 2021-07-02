В Шереметьево кубинец пытался незаконно провезти сигары на полмиллиона рублей

Мужчина прилетел рейсом Варадеро - Москва

В Шереметьево задержали пассажира, который незаконно пытался провезти сигары на полмиллиона рублей.

31-летнего гражданина Кубы остановили на таможенном контроле. В его багаже были найдены 6 коробок с сигарами, стоимость которых превысила 573 тысячи рублей, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сейчас мужчине, который прилетел рейсом Варадеро – Москва, грозит уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере.