В Шереметьево кубинец пытался незаконно провезти сигары на полмиллиона рублей

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В Шереметьево задержали пассажира, который незаконно пытался провезти сигары на полмиллиона рублей.
31-летнего гражданина Кубы остановили на таможенном контроле. В его багаже были найдены 6 коробок с сигарами, стоимость которых превысила 573 тысячи рублей, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Сейчас мужчине, который прилетел рейсом Варадеро – Москва, грозит уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере.
Киев начал активное восстановление военной промышленности
У властей сейчас нет способа решить проблему, считает эксперт