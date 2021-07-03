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Российский ракетный катер "Ивановец", входящий в состав Черноморского флота, отправился на оказание помощи для украинских рыболовов, которые потерпели бедствие в водах Черного моря. Известно, что инцидент произошел в ночь на 3 июля.
Согласно приведенным данным, от рыболовецкого судна ОД-2592, приписанного к порту Очаков на Днепро-Бугском лимане в Николаевской области, поступил сигнал бедствия. На борту судна находились четыре человека.
Капитан корабля сообщил, что причиной стал отказ двигателя. Это привело к обесточиванию судна. Длительное время оно дрейфовало в море. Экипаж также попросил довести информацию до компетентных украинских служб.
По международному каналу связи "Ивановец" принял сигнал. Представители Национального центра управления обороны, в который доложили об инциденте, связался с Украиной, передает РИА "Новости".
Известно, что у места аварии находится пограничное судно, эскадренный миноносец "Безупречный".
Чуть позже появились сведения о состоянии украинского экипажа. Их жизням ничто не угрожает. В Федеральном агентстве морского и речного транспорта пояснили, что фелюга потеряла ход в 80 километрах от порта Очаков в украинской зоне ответственности, у судна сломан двигатель. Экипаж подал сигнал бедствия. Изначально они не могли ни с кем выйти на связь из-за слабой радиостанции.
Сейчас экипаж в полном порядке, погода в море нормальная. Позднее украинская сторона направила на помощь рыбакам буксир, передают "Известия". Фелюгу отбуксировали в порт Очакова.
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Неужто думаете, вам за это спасение, спасибо скажут? Еще и обвинят, шо вы новейший секретный украинский дизель, во время спасения, с этой лоханки сперли.