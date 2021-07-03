В Кабардино-Балкарии предотвратили теракт

Операция по ликвицации террористов началась еще ночью

После введения КТО в пригороде Нальчика были нейтрализованы пятеро бандитов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на НАК. 

Бандиты собирались совершить теракты в Кабардино-Балкарии. Во время операции пострадавших среди гражданских и правоохранителей нет. 

Режим КТО действовал в некотрых районах республики с ночи. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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