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После введения КТО в пригороде Нальчика были нейтрализованы пятеро бандитов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на НАК.
Бандиты собирались совершить теракты в Кабардино-Балкарии. Во время операции пострадавших среди гражданских и правоохранителей нет.
Режим КТО действовал в некотрых районах республики с ночи.
Белорусский лидер заявил о большом количестве оружия, поступающего из Незалежной
У властей сейчас нет способа решить проблему, считает эксперт