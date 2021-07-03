В Литве применили оружие против мигрантов из Белоруссии

В Литве применили оружие против мигрантов из Белоруссии
Фото: Darius Mataitis/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Инцидент произошел на одном из погранпунктов

Нелегальные мигранты со стороны Белоруссии продолжают массово предпринимать попытки проникнуть в Европу через Прибалтику. В особенности страдает Литва, где из-за наплыва нелегалов усилили охрану погранпунктов. Некоторые оказались настолько настойчивыми, что пограничиником пришлось пустить в ход оружие. 

Как пишет Delfi, во время попытки перехода через границу мигранты оказали военным Литвы сопротивление, пришлось сделать в их сторону несколько предупредительных выстрелов и применить слезоточивый газ. Восемь нелегалов начали вести себя агрессивно, на них пришлось надеть наручники и задержать. 

Всего за сутки было задержано 116 мигрантов, большинство из которых пытались проникнуть в страну через границу в Друскининкайском районе. Установить гражданство у всех пока не удалось, некоторые оказались гражданами Пакистана, Индии, Гамбии. 

Сейчас в Литве в связи с наплывом нелегалов установлен режим ЧС. Ситуация на границе Белоруссии с Прибалтикой в последнее время сильно обострена – помимо мигрантов, там скопились сотни большегрузов. 

Источник: Delfi ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

гость
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Шпротогоны мощно напердели себе же под нос в стиле вояк наты хоть себе но навредим
Гость272743
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"Это сироты" (с)
трепанатор черепов
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Шаман
Валите их из пулеметов прямо при перелезании забора. Путь лукашенковские погоны потом эти трупы фасуют.
Ты опять грибов обожрался?
Шаман
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Валите их из пулеметов прямо при перелезании забора. Путь лукашенковские погоны потом эти трупы фасуют.
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