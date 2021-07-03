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Нелегальные мигранты со стороны Белоруссии продолжают массово предпринимать попытки проникнуть в Европу через Прибалтику. В особенности страдает Литва, где из-за наплыва нелегалов усилили охрану погранпунктов. Некоторые оказались настолько настойчивыми, что пограничиником пришлось пустить в ход оружие.
Как пишет Delfi, во время попытки перехода через границу мигранты оказали военным Литвы сопротивление, пришлось сделать в их сторону несколько предупредительных выстрелов и применить слезоточивый газ. Восемь нелегалов начали вести себя агрессивно, на них пришлось надеть наручники и задержать.
Всего за сутки было задержано 116 мигрантов, большинство из которых пытались проникнуть в страну через границу в Друскининкайском районе. Установить гражданство у всех пока не удалось, некоторые оказались гражданами Пакистана, Индии, Гамбии.
Сейчас в Литве в связи с наплывом нелегалов установлен режим ЧС. Ситуация на границе Белоруссии с Прибалтикой в последнее время сильно обострена – помимо мигрантов, там скопились сотни большегрузов.
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