Не меньше 17 человек погибло

На Филиппинах, на острове Холо, произошла страшная трагедия – военный самолет C-130 потерпел крушение при посадке. Об этом сообщил генерал вооруженных сил страны Сирилито Собехан.

На борту самолета летело 85 военных, а также трое пилотов и пять других членов экипажа. По предварительной информации, как минимум 40 военных выжили.

Собехан поведал, передает местный портал Inquirer, что самолет не смог попасть на ВПП и поспламенился после падения.

Позже глава Минобороны Филиппин Делфин Лорензан рассказал, что минимум 17 человек скончались в результате катастрофы. Еще 40 пострадали.