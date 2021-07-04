На Филиппинах разбился самолет с десятками военных на борту

Не меньше 17 человек погибло

На Филиппинах, на острове Холо, произошла страшная трагедия – военный самолет C-130 потерпел крушение при посадке. Об этом сообщил генерал вооруженных сил страны Сирилито Собехан.

На борту самолета летело 85 военных, а также трое пилотов и пять других членов экипажа. По предварительной информации, как минимум 40 военных выжили. 

Собехан поведал, передает местный портал Inquirer, что самолет не смог попасть на ВПП и поспламенился после падения. 

Позже глава Минобороны Филиппин Делфин Лорензан рассказал, что минимум 17 человек скончались в результате катастрофы. Еще 40 пострадали. 

Источник: Inquirer ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

В Сенате США начали шантажировать Байдена из-за "Северного потока-2"

Республиканцы блокируют принятие важного решения

Дело в "Газпроме": на Украине началась паника из-за дефицита газа

У властей сейчас нет способа решить проблему, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей