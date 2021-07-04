На полуостров вновь обрушились аномальные дожди

Прогнозы синоптиков, которые несколько дней назад предупреждали жителей и гостей Крыма, что полуостров вновь пострадает от непогоды, оправдались.

Самая неблагоприятная ситуация в селе Куйбышево Бахчисарайского района, где из-за аномальных ливней и разлива рек подтоплены оказались около 50 домов. Сейчас власти занимаются эвакуацией граждан – они будут временно размещены в специализированных пунктах.

Непростая обстановка в Байдарской долине, где вода все активнее разливается по дорогам.

Частично под воду в очередной раз ушла Ялта: улицы Кривошты и Вергасова снова затопило. Однако, как уверяют власти, ситуация останется под контролем. Службы оперативно убирают засоры, возникающие в ливневках, отводят воду от домов.

Симферополь тоже накрыло дождем с грозой, из-за чего в администрации города решили ввести повышенной готовности. Также из-за ливня аэропорт вновь начал протекать.

При въезде в Коктебель с утра разбушевавшаяся стихия стала причиной пробок. При этом многие автолюбители отмечают, что их машины не едут, а "плывут", потому что воды действительно очень много.

Ранее синоптики прогнозировали, что за 2 дня на Симферополь обрушится до 120 мм осадков – это 270% всей месячной нормы. В Керчи ожидается похожая ситуация - 91 мм при месячной норме 35 мм. Аналогичная ситуация возможна в Ялте.