Более 50 подтопленных домов и эвакуация населения: что происходит в Крыму - видео

Более 50 подтопленных домов и эвакуация населения: что происходит в Крыму - видео
Фото: vk.com/ytatljh/via Global Look Press/www.globallookpress.com
На полуостров вновь обрушились аномальные дожди

Прогнозы синоптиков, которые несколько дней назад предупреждали жителей и гостей Крыма, что полуостров вновь пострадает от непогоды, оправдались.

Самая неблагоприятная ситуация в селе Куйбышево Бахчисарайского района, где из-за аномальных ливней и разлива рек подтоплены оказались около 50 домов. Сейчас власти занимаются эвакуацией граждан – они будут временно размещены в специализированных пунктах. 

Непростая обстановка в Байдарской долине, где вода все активнее разливается по дорогам. 

Частично под воду в очередной раз ушла Ялта: улицы Кривошты и Вергасова снова затопило. Однако, как уверяют власти, ситуация останется под контролем. Службы оперативно убирают засоры, возникающие в ливневках, отводят воду от домов. 

Симферополь тоже накрыло дождем с грозой, из-за чего в администрации города решили ввести повышенной готовности. Также из-за ливня аэропорт вновь начал протекать. 

При въезде в Коктебель с утра разбушевавшаяся стихия стала причиной пробок.  При этом многие автолюбители отмечают, что их машины не едут, а "плывут", потому что воды действительно очень много. 

Ранее синоптики прогнозировали, что за 2 дня на Симферополь обрушится до 120 мм осадков – это 270% всей месячной нормы. В Керчи ожидается похожая ситуация - 91 мм при месячной норме 35 мм. Аналогичная ситуация возможна в Ялте. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость267012
Пожаловаться Ответить
Гость273419
Если вы верите в бога, должны понять, за что он вас наказывет.
<цензура> стекломоя выпей за перемогу
Гость273419
Пожаловаться Ответить
Если вы верите в бога, должны понять, за что он вас наказывет.
1
новости партнеров

России предрекли возвращение к советским временам

Заморозка цен не дает никакой пользой, уверен российский бизнесмен

Германия и Франция отказываются быть марионетками США в отношениях с Россией

Берлин и Париж хотят сами вести переговоры с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1716 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей