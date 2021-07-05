Подтоплено свыше 100 жилых домов, спасатели эвакуируют людей

Несколько районов Крыма накрыл 4 июля мощнейший циклон, который пришел со стороны Турции. Около десяти тысяч человек остались без доступа к электричеству.

Из-за сильнейших ливней образовались подтопления. Так, в Бахчисарайском районе выпала двухмесячная норма осадков, подтопило 104 жилых дома, погиб один человек. На протяжении нескольких часов шел ливень, что привело к выходу реки Бельбек из берегов. Водная стихия обрушилась сразу на несколько сел – Голубинку, Куйбышево и Соколиное.

Обваленные деревья с ветками и мусором образовали дамбу, из-за чего вода вышла из русла, подтопив несколько домов. Спасатели стали проводить эвакуацию людей.

Как пишет "Пятый канал", потоки воды унесли с собой транспорт и дома. В Крыму объявлен режим повышенной готовности. Спасатели провели эвакуацию сотен человек.

По словам руководителя главка регионального МЧС Аркадия Ожигина, есть информация о нескольких пострадавших. Еще утром крымчане не подозревали, что стихия обрушит на полуостров столь мощный удар. Снесены даже заборы, погиб урожай.

Известно, что в Раздольненском районе вода пробила под дорожной трассой тоннель. Шоссе может провалиться, пишет "Крыминформ".

По состоянию на 5 июля ситуация в Бахчисарайском районе стабильная, новые подтопления отсутствуют. Спасатели устраняют последствия паводка, передает РИА "Новости".

Напомним, двумя неделями ранее Крым уже оказался под воздействием мощного циклона. Сильно пострадали Керчь и Ялта. В республике был введен режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, сумма ущерба превысила 12 миллиардов рублей.

Несколько днями ранее специалисты центра ФОБОС заявляли, что полуостров снова может оказаться под воздействием сильнейшего циклона.