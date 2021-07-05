Есть информация о погибших

Критический уровень воды зафиксирован в реках Хорота и Мацеста в Сочи. Жителей города попросили собрать необходимые вещи для возможной эвакуации, о чем сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Уровень рек поднялся из-за обильных осадков, выпавших в Адлерском и Хостинском районах. В городе действует система оповещения с сиренами. Жителей попросили сохранять спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости на случай проведения эвакуации, передает РИА "Новости".

Ситуация впоследствии ухудшилась: вода начала подтоплять жилые дома. На опубликованных видео можно увидеть, как она распространяется в жилых районах города. Граждан попросили собрать необходимые вещи с документами и выдвигаться на возвышенность. В городе воют сирены. На местах для оказания помощи жителям дежурят экипажи спасателей

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Хлынувшие в город потоки воды уносят транспорт. Течение в сочинских улицах продолжает усиливаться.

Опасная обстановка у реки Кудепста. Устье реки завалено мусором, транспорт уносит в море.

Известно, что вода подтопила технические помещения в подвале и первый этаж единственной больницы в Хосте. Региональные подразделения МЧС приведены в режим ЧС, передает РИА "Новости".

Синоптики сообщили, что сильные дожди в Сочи продлятся примерно до трех часов дня.

По предварительным данным, из-за сильных порывов ветра в Сочи погиб один человек, двое пострадали при падении деревьев.

Опасная обстановка сохраняется в Крыму: тысячи людей остались без доступа к электричеству, под водой оказались свыше сотни жилых домов.