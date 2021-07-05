В России предотвратили серию терактов

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В нескольких регионах России удалось предотвратить атаки исламистов (запрещенная в РФ организация). Террористы готовились к взрывам в Москве, Астраханской области и Кабардино-Балкарии.
В столице планировался теракт в людном месте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ.
Всего задержаны двое, шестеро ликвидированы.
В Кабардино-Балкарии для предотвращения терактов в нескольких районах пришлось вводить режим КТО.
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