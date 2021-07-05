Экстренное предупреждение в Сочи: ожидают ухудшения погоды

Непогода продолжает бушевать в курортном регионе

Сочи переживает сильный потоп – реки начали выходить из берегов из-за ливней. Жителей предупредили о необходимости эвакуации, и в ближайшее время ждать урегулирования ситуации не приходится.

Как сообщает РИА "Новости", по городу выпустили еще одно экстренное предупреждение: ожидаются сильные ливни с грозами и градом, усиление ветра.

Потоп в некоторых районах города добрался до квартир. Сообщается о нескольких жертвах. Кадры с места происшествий публиковало "Утро.ру" ранее.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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