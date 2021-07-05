Полиция уже задержала правонарушителя

В Можайске на мужчину, который устроил стрельбу из автомата у одного из местных баров, завели дело о хулиганстве.

Инцидент произошел на улице Локомотивной, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сотрудники правоохранительных органов задержали правонарушителя. У 33-летнего мужчины в автомобиле нашли охолощенный автомат, который впоследствии был изъят.

Ему была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.