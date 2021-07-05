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В Можайске на мужчину, который устроил стрельбу из автомата у одного из местных баров, завели дело о хулиганстве.
Инцидент произошел на улице Локомотивной, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Сотрудники правоохранительных органов задержали правонарушителя. У 33-летнего мужчины в автомобиле нашли охолощенный автомат, который впоследствии был изъят.
Ему была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.
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