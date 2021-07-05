Мужчина в Подмосковье открыл стрельбу из автомата

Полиция уже задержала правонарушителя

В Можайске на мужчину, который устроил стрельбу из автомата у одного из местных баров, завели дело о хулиганстве. 

Инцидент произошел на улице Локомотивной, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Сотрудники правоохранительных органов задержали правонарушителя. У 33-летнего мужчины в автомобиле нашли охолощенный автомат, который впоследствии был изъят. 

Ему была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Источник: ГУ МВД по Подмосковью ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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