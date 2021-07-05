Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
На трассе Джубга-Сочи в районе поселка Гизель-Дере под Туапсе из-за обильных осадков сошел сель на автомобильную трассу, в результате чего перекрыты две полосы в обоих направлениях. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Краснодарскому краю.
Отмечается, что сель составил 40 метров в длину и 2 метра в высоту.
Сейчас на месте ЧП работают инспекторы ДПС, а также спецтехника, "проводится очистка проезжей части от грунта".
УГИБДД просит водителей в данном районе воздержаться от поездок из-за возможных заторов либо остановиться на стоянках и специальных площадках на равнине.
Напомним, курортный Сочи 5 июля
начало затапливать после того, как река Хорота вышла из берегов из-за обильных ливней. Также непогода оказала влияние на критический подъем уровня реки Мацеста.
Таллину напомнили о существовании документа 300-летней давности о землях Прибалтики
По телевидению Незалежной показали, как Россия защищает свои границы