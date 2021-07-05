Оползень составил два метра в высоту и около 40 в длину

На трассе Джубга-Сочи в районе поселка Гизель-Дере под Туапсе из-за обильных осадков сошел сель на автомобильную трассу, в результате чего перекрыты две полосы в обоих направлениях. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Краснодарскому краю.

Отмечается, что сель составил 40 метров в длину и 2 метра в высоту.

Сейчас на месте ЧП работают инспекторы ДПС, а также спецтехника, "проводится очистка проезжей части от грунта".

УГИБДД просит водителей в данном районе воздержаться от поездок из-за возможных заторов либо остановиться на стоянках и специальных площадках на равнине.

Напомним, курортный Сочи 5 июля начало затапливать после того, как река Хорота вышла из берегов из-за обильных ливней. Также непогода оказала влияние на критический подъем уровня реки Мацеста.

