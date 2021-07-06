На борту судна было почти 30 человек

Пассажирский самолет Ан-26 так и не вышел на связь в назначенное время на Камчатке. Как отметили в региональном управлении МЧС, на борту судна находятся 28 человек.

Так, 6 июля в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что экипаж лайнера не вышел на связь в отведенное время. Известно, что на борту Ан-22 находились шесть членов экипажа и один ребенок возрастом до 12 лет.

По информации телеграм-канала "112", 6 июля судно совершало рейс в поселок Палан из аэропорта Елизово. Ан-26 пропал в десяти километрах от места посадки.

Экстренные службы уже вылетели на поиски пропавшего судна. Оперативная группа Министерства чрезвычайных ситуаций по краю и личный состав медиков из Центра медицины катастроф находятся в состоянии готовности.

В настоящее время версия о крушении самолета не подтверждается, передает РИА "Новости".

Известно, что видимость у конечного пункта назначения, где Ан-26 прекратил выходить на связь, нормальная. Однако наблюдается сплошная низкая облачность. В настоящее время район маршрута исследуют два вертолета со специальным самолетом. Позднее к поискам присоединился Тихоокеанский флот.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности по движению воздушного транспорта.

На борту пропавшего самолета могла находиться глава Паланы Ольга Махирева, о чем сообщили в администрации поселка.

В начале июня на Филиппинах военный самолет C-130 разбился при посадке. Не менее 17 человек погибли.