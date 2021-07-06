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Пассажирский самолет Ан-26 так и не вышел на связь в назначенное время на Камчатке. Как отметили в региональном управлении МЧС, на борту судна находятся 28 человек.
Так, 6 июля в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что экипаж лайнера не вышел на связь в отведенное время. Известно, что на борту Ан-22 находились шесть членов экипажа и один ребенок возрастом до 12 лет.
По информации телеграм-канала "112", 6 июля судно совершало рейс в поселок Палан из аэропорта Елизово. Ан-26 пропал в десяти километрах от места посадки.
Экстренные службы уже вылетели на поиски пропавшего судна. Оперативная группа Министерства чрезвычайных ситуаций по краю и личный состав медиков из Центра медицины катастроф находятся в состоянии готовности.
В настоящее время версия о крушении самолета не подтверждается, передает РИА "Новости".
Известно, что видимость у конечного пункта назначения, где Ан-26 прекратил выходить на связь, нормальная. Однако наблюдается сплошная низкая облачность. В настоящее время район маршрута исследуют два вертолета со специальным самолетом. Позднее к поискам присоединился Тихоокеанский флот.
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