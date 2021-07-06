В шести районах Кубани ввели режим ЧС из-за подтоплений

Оперштаб следит за уровнем воды в реках

Режим чрезвычайной ситуации введен в шести районах Кубани из-за подтоплений, которые обрушились на регион. Такое заявление сделали сегодня, 6 июля, в краевом оперштабе.

Так, режим ЧС действует в Туапсе, Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, в Северском и Славянском районах. Ведется постоянный мониторинг за уровнем рек.

Как отмечает источник, по состоянию на 6 июля подтоплено 267 жилых домов и практически 400 приусадебных участков. Свыше 30 человек эвакуированы.

Движение по трассе "Джубга-Сочи" возобновлено. На время остановки пассажиров с водителями обеспечили водой, передает РИА "Новости".

Напомним, днем ранее из-за непогоды на указанной автотрассе сошел сель, длина которого составила 40 метров.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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