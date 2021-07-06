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Детали переставшего выходить на связь пассажирского самолета Ан-26 удалось обнаружить неподалеку от поселка Палан на берегу. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Спасатели засекли их почти в 4 км от населенного пункта. Предполагают, что причиной крушения самолета могло стать столкновение со скалой, судя по местонахождению обломков.
Как пишет "База", самолет упал на берег, где предположительно пролетал на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост – на обрыве. Ан-26 полностью разрушен, часть его деталей смыло в море.
Позже информацию подтвердили в Росавиации, сообщает РИА "Новости". Выживших среди пассажиров самолета нет.
Напомним, сегодня с утра стало известно о том, что Ан-26 перестал выходить на связь с диспетчерами во время посадки. На борту находились 28 человек.
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