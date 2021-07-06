Пассажирский самолет врезался в скалу

Телеграм-канал Life Shot публикует первый кадр с места крушения Ан-26 на Камчатке. Пассажирский самолет врезался в скалу во время приземления.

Предположительной причиной трагедии считают сильный боковой ветер на береговой линии. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой камчатское авиационное предприятие. Самолет потерпел крушение во время захода на второй круп перед приземлением.

На борту находились 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажира.