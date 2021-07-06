В Бронницах нашли в запертой квартире мертвую и раненую женщин

На теле девушки обнаружено восемь ножевых ранений

В подмосковных Бронницах сотрудники полиции обнаружили в запертой изнутри квартиры в многоэтажке изрезанный труп девушки и ее раненую мать. Как сообщили в региональном ГСУ СКР, силовики прибыли на место ЧП по звонку соседей, которые слышали крики жертв.

Инцидент произошел утром во вторник, 6 июля. Полицейские вынуждены были вызывать сотрудников МЧС для вскрытия двери. Попав в квартиру, силовики обнаружили тело 25-летней местной жительницы с восемью ножевыми ранениями. Ее 56-летняя мать получила два проникающих ранения.

"Женщина незамедлительно была госпитализирована в больницу, где в настоящее время находится в реанимации", – цитирует ведомство интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По данному факту заведено уголовное дело по статье об "Убийстве". С места происшествия изъяли нож, сейчас все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Источник: Подмосковье сегодня
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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