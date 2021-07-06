Издевавшаяся над пенсионеркой сиделка предстанет перед судом

Скандальный инцидент произошел в Подмосковье

Вскоре в Московской области начнутся громкие разбирательства. Суду предстоит определить наказание для женщины, которая издевалась над пожилой россиянкой.

Леденящие душу события произошли в пансионате в Ленинском округе. Там обвиняемая занимала должность сиделки. В ее обязанности входило ухаживать за пенсионеркой, проживающей в учреждении по договору.

Однако сиделке было не с руки тратить время на уход за пожилой женщиной. Пользуясь тем, что бабушка находится в беспомощном состоянии, злоумышленница привязывала ее за руки к кровати. Такие издевательства продолжались целых три месяца, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Теперь задержанной предстоит ответить перед судом за свои злодеяния.

Напомним, недавно в Бронницах в запертой квартире обнаружили мертвую женщину.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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