Летчики при посадке могут испытывать трудности в условиях плохой видимости и сплошных гор

Возможно, сегодняшняя авиакастрофа Ан-26, врезавшегося в верхний край сопки Пятибратка на Камчатке, и гибель самолета Ан-28 в 2012 году в том же месте имеют в основе одну причину трагедии, а именно плохую работу системы захода на посадку лайнеров в условиях сплошных гор и моря. Так прокомментировал нынешнее ЧП российский летчик-испытатель первого класса Анатолий Кнышов изданию "Лента.ру".

Эксперт отметил, что, по данным Росавиации, во время захода Ан-26 в регионе был туман.

"Что такое Камчатка – море и горы. И если была катастрофа Ан-28, которая повторилась с Ан-26, то видимо из-за близости гор возникла недостаточность работы системы захода на посадку", – считает специалист.

Он предположил, что в данных условиях экипаж мог уклониться. Летчик подчеркнул, что это лишь одна из версий происшествия.

По его словам, диспетчеры могли не видеть уклонения лайнера от маршрута, при этом у них была возможность корректировать его на расстоянии 10 км. Впрочем, добавил Кнышов, пока нет данных радиообмена экипажа с диспетчерами, которые ранее сообщили, что связь с самолетом в какое-то время прервалась. Полную информацию можно будет иметь только после расшифровки бортовых черных ящиков.

Летевший из Петропавловска-Камчатского Ан-26 пропал сегодня в ходе захода на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. По предварительным данным, все они погибли.

Позже появилось видео сопки, в которую врезался самолет. Его обломки обнаружены, но поиски и эвакуация, вероятно, останков погибших и лайнера перенесены на завтра в связи с наступлением ночного времени суток.

Трагедия с Ан-28 произошла 12 сентября 2012 г. Тогда самолет рейса Петропавловск-Камчатский – Палана пропал с радаров около полудня по местному времени. Борт рухнул при заходе лайнера на второй круг при посадке, сообщалось о плохой видимости. По данным прокуратуры, в самолете находилось 14 человек, из которых 10 погибли, в том числе оба пилота. Причиной авиакатастрофы стало нарушение схемы захода на посадку, а в крови обоих членов экипажа обнаружили алкоголь.

