"Утро.ру" следит за событиями в банке

Утром 7 июля СМИ сообщили о захвате отделения "Сбербанка" в Тюмени.

Как передает URA.RU со ссылкой на очевидцев, полиция и Росгвардия оцепили район, в котором находится здание банка на Червишевском тракте. Правоохранители никого не пропускают к месту происшествия.

Представитель экстренных служб также подтвердил эту информацию РИА "Новостям". В заложниках находится трое человек. По информации "Интерфакса", мужчина захватил двух человек.

Как пишет телеграм-канал Life Shot, около 9 утра неизвестный молодой человек зашел в отделение банка. Якобы у мужчины был рюкзак, из которого торчали провода. Он потребовал 13 млн рублей. На переговоры вышли сотрудники банка, а силовики находятся в боевой готовности.

Из дома, где находится банк, эвакуировали 50 человек.

Телеграм-канал "360" опубликовал официальное сообщение от СК РФ. в нем указывается, что в 7:30 утра по Москве в полицию поступило сообщение в банк зашел мужчина, заявив, что у него в рюкзаке опасный предмет и ему нужны деньги. По предварительным данным, в здании – два человека.

Позже телеграм-канал Life Shot написал, что руководство "Сбербанка" решило передать захватчику деньги. Мужчина пересчитал деньги и потребовал, чтобы силовики отошли от здания, чтобы он смог уйти. Однако его задержали. Впрочем, телеграм-канал RT со ссылкой на "Интерфакс" указывает, что захватчик сам сдался полиции. Никто не пострадал. При этом взрывного устройства у захватчика не было, это был муляж. По предварительным данным, мужчина проходил лечение у психиатра.