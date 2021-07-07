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Утром 7 июля СМИ сообщили о захвате отделения "Сбербанка" в Тюмени.
Как передает URA.RU со ссылкой на очевидцев, полиция и Росгвардия оцепили район, в котором находится здание банка на Червишевском тракте. Правоохранители никого не пропускают к месту происшествия.
Представитель экстренных служб также подтвердил эту информацию РИА "Новостям". В заложниках находится трое человек. По информации "Интерфакса", мужчина захватил двух человек.
Как пишет телеграм-канал Life Shot, около 9 утра неизвестный молодой человек зашел в отделение банка. Якобы у мужчины был рюкзак, из которого торчали провода. Он потребовал 13 млн рублей. На переговоры вышли сотрудники банка, а силовики находятся в боевой готовности.
Из дома, где находится банк, эвакуировали 50 человек.
Телеграм-канал "360" опубликовал официальное сообщение от СК РФ. в нем указывается, что в 7:30 утра по Москве в полицию поступило сообщение в банк зашел мужчина, заявив, что у него в рюкзаке опасный предмет и ему нужны деньги. По предварительным данным, в здании – два человека.
Позже телеграм-канал Life Shot написал, что руководство "Сбербанка" решило передать захватчику деньги. Мужчина пересчитал деньги и потребовал, чтобы силовики отошли от здания, чтобы он смог уйти. Однако его задержали. Впрочем, телеграм-канал RT со ссылкой на "Интерфакс" указывает, что захватчик сам сдался полиции. Никто не пострадал. При этом взрывного устройства у захватчика не было, это был муляж. По предварительным данным, мужчина проходил лечение у психиатра.
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Девочки бы визжали))))
Надо просить 350 млрд! И нужны политические требования, например отставка кое-кого, конфискации у кое-каких и казнить неких всяких. Тогда будет ощущение серьезности происходящего.