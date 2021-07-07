В Тюмени захватили отделение "Сбербанка"

В Тюмени захватили отделение "Сбербанка"
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
"Утро.ру" следит за событиями в банке

Утром 7 июля СМИ сообщили о захвате отделения "Сбербанка" в Тюмени. 

Как передает URA.RU со ссылкой на очевидцев, полиция и Росгвардия оцепили район, в котором находится здание банка на Червишевском тракте. Правоохранители никого не пропускают к месту происшествия. 

Представитель экстренных служб также подтвердил эту информацию РИА "Новостям". В заложниках находится трое человек. По информации "Интерфакса", мужчина захватил двух человек. 

Как пишет телеграм-канал Life Shot, около 9 утра неизвестный молодой человек зашел в отделение банка. Якобы у мужчины был рюкзак, из которого торчали провода. Он потребовал 13 млн рублей. На переговоры вышли сотрудники банка, а силовики находятся в боевой готовности. 

Из дома, где находится банк, эвакуировали 50 человек. 

Телеграм-канал "360" опубликовал официальное сообщение от СК РФ. в нем указывается, что в 7:30 утра по Москве в полицию поступило сообщение в банк зашел мужчина, заявив, что у него в рюкзаке опасный предмет и ему нужны деньги. По предварительным данным, в здании – два человека. 

Позже телеграм-канал Life Shot написал, что руководство "Сбербанка" решило передать захватчику деньги. Мужчина пересчитал деньги и потребовал, чтобы силовики отошли от здания, чтобы он смог уйти. Однако его задержали. Впрочем, телеграм-канал RT со ссылкой на "Интерфакс" указывает, что захватчик сам сдался полиции. Никто не пострадал. При этом взрывного устройства у захватчика не было, это был муляж. По предварительным данным, мужчина проходил лечение у психиатра. 

Источник: РИА "Новости"
Полина ИВАНОВА

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Банкир
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Шаман
13 млн - что за нищеброд?
Надо просить 350 млрд! И нужны политические требования, например отставка кое-кого, конфискации у кое-каких и казнить неких всяких. Тогда будет ощущение серьезности происходящего.
Надо было просить весь золотой запас России))). Хотя бы полежать на нем и сфотаться для инсты)))).
Девочки бы визжали))))
Гость из будущего
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Шура Балаганов.
Шаман
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13 млн - что за нищеброд?
Надо просить 350 млрд! И нужны политические требования, например отставка кое-кого, конфискации у кое-каких и казнить неких всяких. Тогда будет ощущение серьезности происходящего.
Гость275170
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У кого то снова с крышей не лады
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