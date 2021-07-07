На месте происшествия введена спецоперация "Гром"

В Киеве мужчина открыл стрельбу по полицейским.

Инцидент произошел на Голосеевском проспекте, 58. По предварительной информации, был ранен один из сотрудников, состояние второго полицейского уточняется.

На место ЧП уже выехало руководство полиции, была введена спецоперация "Гром", уточняет телеканал "360".

Детали случившегося уточняются.