В Киеве мужчина открыл стрельбу по полицейским - есть пострадавшие

На месте происшествия введена спецоперация "Гром"

В Киеве мужчина открыл стрельбу по полицейским. 

Инцидент произошел на Голосеевском проспекте, 58. По предварительной информации, был ранен один из сотрудников, состояние второго полицейского уточняется. 

На место ЧП уже выехало руководство полиции, была введена спецоперация "Гром", уточняет телеканал "360"

Детали случившегося уточняются. 

Источник: "Обозреватель" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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