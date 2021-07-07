Президента Гаити застрелили

Политика не стало на 54-м году жизни

На Гаити неизвестные застрелили президента Жовенеля Моиза в его частной резиденции. Об этом сообщил премьер-министр страны в Карибском море Клод Джозеф.

Как передает местное издание Juno 7 со ссылкой на заявление премьера, в группе неизвестных кое-кто говорил по-испански. Джозеф призвал народ соблюдать спокойствие и заверил в том, что переход власти пройдет по всем демократическим законам. 

Моизу было 53 года. Он с 2017 года руководил страной. 

Источник: Juno 7 ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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