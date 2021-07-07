Политика не стало на 54-м году жизни

На Гаити неизвестные застрелили президента Жовенеля Моиза в его частной резиденции. Об этом сообщил премьер-министр страны в Карибском море Клод Джозеф.

Как передает местное издание Juno 7 со ссылкой на заявление премьера, в группе неизвестных кое-кто говорил по-испански. Джозеф призвал народ соблюдать спокойствие и заверил в том, что переход власти пройдет по всем демократическим законам.

Моизу было 53 года. Он с 2017 года руководил страной.