Информацию подтвердил Минтранс

Ни один из пассажиров самолета Ан-26, разбившегося 6 июля при посадке в Камчатском крае, не выжил. Об этом стало известно сутки спустя.

Информацию подтвердили сегодня в Министерстве транспорта РФ, передает РИА "Новости".

Утром сообщалось о том, что спасателям удалось найти тела девяти человек у места трагедии. Позднее опознали тело одного. К месту крушения спасательные службы выдвинулись на квадроциклах. Работы проводились во время отлива.