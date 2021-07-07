Выживших при крушении Ан-26 нет

Информацию подтвердил Минтранс

Ни один из пассажиров самолета Ан-26, разбившегося 6 июля при посадке в Камчатском крае, не выжил. Об этом стало известно сутки спустя.

Информацию подтвердили сегодня в Министерстве транспорта РФ, передает РИА "Новости".

Утром сообщалось о том, что спасателям удалось найти тела девяти человек у места трагедии. Позднее опознали тело одного. К месту крушения спасательные службы выдвинулись на квадроциклах. Работы проводились во время отлива.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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