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Ни один из пассажиров самолета Ан-26, разбившегося 6 июля при посадке в Камчатском крае, не выжил. Об этом стало известно сутки спустя.
Информацию подтвердили сегодня в Министерстве транспорта РФ, передает РИА "Новости".
Утром сообщалось о том, что спасателям удалось найти тела девяти человек у места трагедии. Позднее опознали тело одного. К месту крушения спасательные службы выдвинулись на квадроциклах. Работы проводились во время отлива.
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