Названы вероятные причины крушения Ан-26 на Камчатке

Названы вероятные причины крушения Ан-26 на Камчатке
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Экипаж выбрал сложный маршрут для посадки

Неблагоприятные погодные условия, отказ техники, ошибка экипажа рассматриваются в качестве возможных причин крушения Ан-26 на Камчатке. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, экипаж выбрал сложный маршрут для посадки. Почему это было сделано, будет выясняться.

"Мы сегодня летали по маршруту в таких же не очень хороших погодных условиях. Но мы приземлились в Палану другим маршрутом и у нас не было проблем. Мы хотим понять, почему было принято достаточно сложное решение командиром корабля", – цитирует "Интерфакс" Савельева.

Глава ведомства добавил, что полную картину крушения можно будет составить, когда обнаружатся черные ящики и будут расшифрованы его записи.

Напомним, накануне, 6 июля, самолет Ан-26, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана, при заходе на посадку разбился недалеко от аэродрома. На его борту находились 28 человек, все они погибли. Предположительно, лайнер столкнулся со скалой в условиях плохой видимости.

Как сообщалось ранее, самолет врезался в верхний край сопки Пятибратка. Примерно в этом же месте рухнул Ан-28 в сентябре 2012 года.

Источник: Интерфакс
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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