"Держи прививку": бродяга воткнул шприц в москвича за "жадность"

Несчастный поплатился за нежелание делиться деньгами с попрошайкой

Вопиющий случай произошел в российской столице. Там группа бездомных требовала у случайного прохожего дать им милостыню. Однако мужчина отказался, и это привело к неожиданным последствиям.

Один особо разозлившийся бродяга воткнул в молодого человека шприц. Свое преступление бомж сопроводил фразой:

"Тогда держи прививку".

Пострадавшему пришлось собственноручно извлекать из своего тела шприц, пишет издание "Комсомольская правда".

Москвич обратился в правоохранительные органы. По данным URA.RU, нападавшего пока схватить не удалось.

К слову, недавно в Подмосковье разыгралась настоящая трагедия. В Бронницах в запертой квартире обнаружили мертвую женщину.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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