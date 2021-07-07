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Вопиющий случай произошел в российской столице. Там группа бездомных
требовала у случайного прохожего дать им милостыню. Однако мужчина отказался, и
это привело к неожиданным последствиям.
Один особо разозлившийся бродяга воткнул в молодого человека шприц. Свое преступление бомж сопроводил фразой:
"Тогда держи прививку".
Пострадавшему пришлось собственноручно извлекать из своего тела шприц,
пишет издание "Комсомольская правда".
Москвич обратился в правоохранительные органы. По данным URA.RU,
нападавшего пока схватить не удалось.
К слову, недавно в Подмосковье разыгралась настоящая трагедия. В Бронницах в запертой квартире обнаружили мертвую женщину.
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