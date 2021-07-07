Несчастный поплатился за нежелание делиться деньгами с попрошайкой

Вопиющий случай произошел в российской столице. Там группа бездомных требовала у случайного прохожего дать им милостыню. Однако мужчина отказался, и это привело к неожиданным последствиям.



Один особо разозлившийся бродяга воткнул в молодого человека шприц. Свое преступление бомж сопроводил фразой:

"Тогда держи прививку".

Пострадавшему пришлось собственноручно извлекать из своего тела шприц, пишет издание "Комсомольская правда".



Москвич обратился в правоохранительные органы. По данным URA.RU, нападавшего пока схватить не удалось.



К слову, недавно в Подмосковье разыгралась настоящая трагедия. В Бронницах в запертой квартире обнаружили мертвую женщину.