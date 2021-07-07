Преступник убил правоохранителя из-за замечания

Кровавая трагедия разыгралась в подмосковном Щелково. Особо агрессивный гражданин напал на стража порядка после того, как услышал от него замечание в свой адрес.



Двое бывших зэков распивали алкогольные напитки на детской площадке. Бдительный прохожий указал им на недопустимость такого поведения. За это мужчина получил удар ножом в грудь, пишет издание "МИР24".

Позже пострадавший скончался в больнице. Выяснилось, что мужчина был оперативным дежурным. По факту произошедшего идут разбирательства, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, недавно в Москве разобидевшийся на прохожего бродяга воткнул ему в спину шприц.