Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
792 новости
Кровавая трагедия разыгралась в подмосковном Щелково. Особо агрессивный
гражданин напал на стража порядка после того, как услышал от него замечание в
свой адрес.
Двое бывших зэков распивали алкогольные напитки на детской площадке. Бдительный прохожий указал им на недопустимость такого поведения. За это мужчина получил удар ножом в грудь, пишет издание "МИР24".
Позже пострадавший скончался в больнице. Выяснилось, что мужчина был оперативным дежурным. По факту произошедшего идут разбирательства, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Напомним, недавно в Москве разобидевшийся на прохожего бродяга воткнул ему в спину шприц.
Россия не станет ничего просить у Незалежной