В Подмосковье схватили зарезавшего полицейского злодея

Преступник убил правоохранителя из-за замечания

Кровавая трагедия разыгралась в подмосковном Щелково. Особо агрессивный гражданин напал на стража порядка после того, как услышал от него замечание в свой адрес.

Двое бывших зэков распивали алкогольные напитки на детской площадке. Бдительный прохожий указал им на недопустимость такого поведения. За это мужчина получил удар ножом в грудь, пишет издание "МИР24".

Позже пострадавший скончался в больнице. Выяснилось, что мужчина был оперативным дежурным. По факту произошедшего идут разбирательства, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, недавно в Москве разобидевшийся на прохожего бродяга воткнул ему в спину шприц.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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