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Страшная трагедия произошла в Подольске Московской области. 6 июля
двухлетний мальчик выпал из окна многоквартирного дома. Падение с четвертого
этажа привело к несовместимым с жизнью травмам.
По факту гибели ребенка запустили доследственную проверку.
По имеющимся данным, в какой-то момент сидящий на диване малыш решил облокотиться на москитную сетку. Так как окно было открыто, сетка прогнулась, и ребенок выпал, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Напомним, недавно в Подмосковье в запертой квартире обнаружили мертвую женщину.
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