В Мособласти начали проверку после смерти двухлетнего ребенка

Малыш выпал из окна

Страшная трагедия произошла в Подольске Московской области. 6 июля двухлетний мальчик выпал из окна многоквартирного дома. Падение с четвертого этажа привело к несовместимым с жизнью травмам.

По факту гибели ребенка запустили доследственную проверку.

По имеющимся данным, в какой-то момент сидящий на диване малыш решил облокотиться на москитную сетку. Так как окно было открыто, сетка прогнулась, и ребенок выпал, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, недавно в Подмосковье в запертой квартире обнаружили мертвую женщину.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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