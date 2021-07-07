Малыш выпал из окна

Страшная трагедия произошла в Подольске Московской области. 6 июля двухлетний мальчик выпал из окна многоквартирного дома. Падение с четвертого этажа привело к несовместимым с жизнью травмам.



По факту гибели ребенка запустили доследственную проверку.

По имеющимся данным, в какой-то момент сидящий на диване малыш решил облокотиться на москитную сетку. Так как окно было открыто, сетка прогнулась, и ребенок выпал, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, недавно в Подмосковье в запертой квартире обнаружили мертвую женщину.