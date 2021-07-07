В Крыму погиб российский журналист

В Крыму погиб российский журналист
Фото: pixabay.com
Он утонул во время шторма

Михаил Михайлов, журналист, редактор и корреспондент из Петербурга, погиб в Ялте. Как утверждают очевидцы, Михаил нырнул в море и не смог самостоятельно вернуться на берег. Его удалось вытащить и показать врачам, однако вскоре он скончался. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылками на коллег журналиста в социальных сетях. 

Михайлов работал на телевидении Петербурга около 30 лет. Он участвовал в съемках программы "Информ ТВ", работал в телестанции "Факт". Долгие годы подряд был корреспондентом, ведущим и редактором на ГТРК "Санкт-Петербург". В последнее время работал над интернет-проектами. 

Источник: НТВ
Анна ГОНЧАРЕНКО

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