Он утонул во время шторма

Михаил Михайлов, журналист, редактор и корреспондент из Петербурга, погиб в Ялте. Как утверждают очевидцы, Михаил нырнул в море и не смог самостоятельно вернуться на берег. Его удалось вытащить и показать врачам, однако вскоре он скончался. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылками на коллег журналиста в социальных сетях.

Михайлов работал на телевидении Петербурга около 30 лет. Он участвовал в съемках программы "Информ ТВ", работал в телестанции "Факт". Долгие годы подряд был корреспондентом, ведущим и редактором на ГТРК "Санкт-Петербург". В последнее время работал над интернет-проектами.