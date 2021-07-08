Подозрение полицейских вызвало нервное поведение водителя

В Подмосковье задержали 29-летнего москвича, перевозившего в автомобиле большое количество мефедрона. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ в четверг, 8 июля.

Автомобиль остановили для проверки документов на 106-м километре трассы М-2 "Крым". Правоохранители обратили внимание, что водитель явно нервничает. Досмотр легкового транспортного средства объяснил причину нервозности: в багажнике были обнаружены 8 свертков с порошком общим весом почти в 4 кг.

Как оказалось, в двух свертках весом 1 кг было наркотическое вещество мефедрон, остальные свертки еще находятся на экспертизе.

Мужчину задержали, на него открыто уголовное дело, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Ранее в Москве по подозрению в распространении запрещенных препаратов был задержан чемпион Европы по кроссу Ильгизар Сафиуллин.