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В Подмосковье задержали 29-летнего москвича, перевозившего в автомобиле большое количество мефедрона. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ в четверг, 8 июля.
Автомобиль остановили для проверки документов на 106-м километре трассы М-2 "Крым". Правоохранители обратили внимание, что водитель явно нервничает. Досмотр легкового транспортного средства объяснил причину нервозности: в багажнике были обнаружены 8 свертков с порошком общим весом почти в 4 кг.
Как оказалось, в двух свертках весом 1 кг было наркотическое вещество мефедрон, остальные свертки еще находятся на экспертизе.
Мужчину задержали, на него открыто уголовное дело, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Ранее в Москве по подозрению в распространении запрещенных препаратов был задержан чемпион Европы по кроссу Ильгизар Сафиуллин.
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