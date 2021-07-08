Пострадавшей пришлось делать операцию

Студентка третьего курса из Реутова случайно проглотила зубную щетку. Это произошло во время ее стандартных гигиенических процедур. Сначала у зубной щетки отломалась верхняя половина с щетиной и застряла у девушки в горле. Она попыталась выплюнуть ее, но ничего не вышло. Затем девушка предприняла попытку достать отломанную часть ручкой от зубной щетки, но в итоге случайно ее проглотила. Пострадавшая начала задыхаться, в таком состоянии ее обнаружила бабушка и немедленно вызвала скорую помощь.

Как уточняет издание "Подмосковье сегодня", врачи оперативно провели операцию и извлекли обе части зубной щетки из горла пострадавшей. В ряде случаев для извлечения подобных материалов использовали щипцы и действовали через пищевод, но эта ситуация потребовала хирургического вмешательства. Пострадавшая призналась, что навсегда запомнит эту историю и будет рассказывать о ней своим детям.