В Петербурге загорелась Елизаветинская больница

Возгорание произошло в кабинете компьютерной томографии

В Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга случился пожар. Горит кабинет компьютерной томографии. Пациенты и медицинский персонал эвакуированы. Об этом сообщает телеканал "78.ru". У здания стоят пять машин скорой помощи. Одного тяжелого пациента забрали на реанимобиле.

Как уточняет источник телеканала, жертв и пострадавших пока не наблюдается. Причины пожара пока не установлены.