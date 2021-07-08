В Петербурге загорелась Елизаветинская больница

В Петербурге загорелась Елизаветинская больница
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Возгорание произошло в кабинете компьютерной томографии

В Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга случился пожар. Горит кабинет компьютерной томографии. Пациенты и медицинский персонал эвакуированы. Об этом сообщает телеканал "78.ru". У здания стоят пять машин скорой помощи. Одного тяжелого пациента забрали на реанимобиле. 

Как уточняет источник телеканала, жертв и пострадавших пока не наблюдается. Причины пожара пока не установлены. 

Источник: 78.ru ✓ Надежный источник
Анна ГОНЧАРЕНКО

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