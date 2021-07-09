Дипломаты тайваньского посольства позволили провести операцию на своей территории

Правоохранительные органы задержали 11 подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Арест проходил на территории тайваньского посольства, о чем заявили в дипломатической миссии.

Как отмечает источник, утром 8 июля сотрудники полиции уведомили дипломатов, что желают пройти на территорию тайваньского посольства для поиска подозреваемых в убийстве. Тайваньские дипломаты дали согласие, передает РИА "Новости".

По информации агентства, ранее в Минобороны Колумбии заявляли, что предполагаемые убийцы могут быть оставные военнослужащие этого государства.



