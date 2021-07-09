Водитель не справился с управлением

Рейсовый автобус попал в ДТП в Сочи. В салоне находилось 30 человек, о чем сообщили в главке регионального МВД.

Согласно приведенным данным, транспорт столкнулся с грузовиком и опрокинулся в кювет.

Известно, что в результате происшествия пострадали двенадцать человек. На место выехали сотрудники ГИБДД и представитель районной прокуратуры.

Как пишет "Пятый канал", водитель не смог справиться с управлением и растерялся. Техническое состояние транспорта в норме, передает "Пятый канал".



