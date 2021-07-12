В Южно-Сахалинске танк рухнул на автодорогу – видео

В Южно-Сахалинске танк рухнул на автодорогу – видео
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Очевидцы благодарили небеса, что успели проскочить и не оказались погребенными под грудой металла

Весьма необычная авария произошла на Сахалине. Там мирно движущимся по автомобильной трассе гражданам довелось стать свидетелями обрушения танка прямо на дорогу. Инцидент произошел в столице региона, городе Южно-Сахалинск.

Перевернутый вверх тормашками танк нечасто увидишь на оживленном шоссе. Разумеется, люди начали останавливаться, выходить из машин и снимать эпические кадры на видео. Несколько роликов уже опубликованы в интернет-пространстве.

Сообщается, что проявившие обидную неуклюжесть российские военные перевернули бронированную технику неподалеку от села Троицкое. Из-за "прилегшего отдохнуть" на дороге танка движение по трассе было затруднено. Людям приходилось объезжать бронемашину.

Местная военная автоинспекция позже пояснила, что во всем виновата неопытность молодого водителя. Шофер не вписался в поворот, и по итогу танк полетел на дорогу, передает агентство "Сахалин-Курилы".

Как добавляет издание URA.RU, бронетехнику перевозили на грузовике КамАЗ. При этом необычное ДТП могло обернуться кровавой трагедией. Если бы танк свалился на одну из легковых машин, избежать жертв было бы очень сложно.

Успевшие проскочить люди порадовались тому, что родились в рубашке и не сложили свои головы под внезапно свалившейся с грузовика военной техникой.

Источник: Сахалин-Курилы ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость276856
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армия дебилов
Гость276224
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И что это редкость что-ли? Например на Крымской "Тавриде" в прошлом месяце тоже перевернулась ЗРК "Оса",вместе с тягачом РЭМ-КЛ...
Шаман
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Если водитель - срочник, то его неуклюжесть / протест = понятны.
Если водитель - контрактник, то тоже понятно, человек хочет наконец уволиться. Кто не в курсе, контрактникам очень трудно уволиться из армии, задерживают всеми неправдами. Если генералы НАТО это узнают, то навстречу нашим войскам они выдвинут паспортные столы и победят под щелканья печатей и шуршание подписей.
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