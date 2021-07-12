Очевидцы благодарили небеса, что успели проскочить и не оказались погребенными под грудой металла

Весьма необычная авария произошла на Сахалине. Там мирно движущимся по автомобильной трассе гражданам довелось стать свидетелями обрушения танка прямо на дорогу. Инцидент произошел в столице региона, городе Южно-Сахалинск.



Перевернутый вверх тормашками танк нечасто увидишь на оживленном шоссе. Разумеется, люди начали останавливаться, выходить из машин и снимать эпические кадры на видео. Несколько роликов уже опубликованы в интернет-пространстве.

Сообщается, что проявившие обидную неуклюжесть российские военные перевернули бронированную технику неподалеку от села Троицкое. Из-за "прилегшего отдохнуть" на дороге танка движение по трассе было затруднено. Людям приходилось объезжать бронемашину.

Местная военная автоинспекция позже пояснила, что во всем виновата неопытность молодого водителя. Шофер не вписался в поворот, и по итогу танк полетел на дорогу, передает агентство "Сахалин-Курилы".

Как добавляет издание URA.RU, бронетехнику перевозили на грузовике КамАЗ. При этом необычное ДТП могло обернуться кровавой трагедией. Если бы танк свалился на одну из легковых машин, избежать жертв было бы очень сложно.

Успевшие проскочить люди порадовались тому, что родились в рубашке и не сложили свои головы под внезапно свалившейся с грузовика военной техникой.