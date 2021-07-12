Известный гонщик с подругой заживо сгорели в Porsche – СМИ

Трагедия произошла в Ленобласти

Страшное событие случилось в поселке Стрельцово под Санкт-Петербургом. Дорогая иномарка на приличной скорости врезалась в столб. В салоне Porsche был известный гонщик-блогер Иван Куренбин и его подруга. Выжить молодым людям не удалось. Такая информация появилась в прессе.

Протаранивший столб элитный автомобиль загорелся. Из-за деформации кузова 36-летний гонщик с 31-летней подругой оказались в огненной ловушке, пишут авторы телеграм-канала "Mash на Мойке".

Молодые люди сгорели заживо. Что послужило причиной страшной аварии, разберутся следователи. К изучению деталей инцидента уже подключились правоохранители, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Источник: Mash на Мойке • Требует проверки
Ольга ФЕДОРОВА

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