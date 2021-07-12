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Страшное событие случилось в поселке Стрельцово под Санкт-Петербургом.
Дорогая иномарка на приличной скорости врезалась в столб. В салоне Porsche был
известный гонщик-блогер Иван Куренбин и его подруга. Выжить молодым людям не
удалось. Такая информация появилась в прессе.
Протаранивший столб элитный автомобиль загорелся. Из-за деформации кузова 36-летний гонщик с 31-летней подругой оказались в огненной ловушке, пишут авторы телеграм-канала "Mash на Мойке".
Молодые люди сгорели заживо. Что послужило причиной страшной аварии, разберутся следователи. К изучению деталей инцидента уже подключились правоохранители, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".
Американцы нарушили договоренности, ударив санкциями по "Северному потоку - 2"
Причина кроется в исходящей от США опасности