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Автоматическая защита генератора отключила первый энергоблок БелАЭС от сети. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу Минэнерго республики. Причины пока неизвестны.
"В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки",
– говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что следят за радиационной обстановкой на самой АЭС и в зоне наблюдения. По словам пресс-службы, она не менялась.
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