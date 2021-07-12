Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети - Минэнерго Белоруссии

Причины пока неизвестны

 Автоматическая защита генератора отключила первый энергоблок БелАЭС от сети. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу Минэнерго республики. Причины пока неизвестны.

"В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки",

– говорится в сообщении.

 В ведомстве заявили, что следят за радиационной обстановкой на самой АЭС и в зоне наблюдения. По словам пресс-службы, она не менялась.

Источник: Белта
Кристина ЧЕРНИКОВА

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Уже которое по счету отключение. Новый Чернобыль. Радиации всем хватит.
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