Причины пока неизвестны

Автоматическая защита генератора отключила первый энергоблок БелАЭС от сети. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу Минэнерго республики. Причины пока неизвестны.

"В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки",

– говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что следят за радиационной обстановкой на самой АЭС и в зоне наблюдения. По словам пресс-службы, она не менялась.