В Подмосковье загорелся лес

Пожарные борются с возгоранием под Красногорском

Лесной пожар вспыхнул в понедельник, 12 июля, в Московской области около Красногорска. По сообщению оперативных служб, сигнал о возгорании поступил на пульт в 13:00 мск.

"Очаг обнаружен авиапатрулированием в трех километрах севернее микрорайона Опалиха",

– уточнили в МЧС. Сначала горело около 2 гектаров леса, но к 15:20 огнем было охвачено уже около 4 гектаров площади.

По оценке специалистов, угрозы населенным пунктам в настоящее время нет, передает портал "Подмосковье сегодня".

На помощь пожарным на земле вылетели вылетели вертолеты Ка-32 Московского авиационного центра, сообщает РИА "Новости".

Из-за сильной жары и отсутствия дождей власти Московской области запретили жителям посещать леса. Запрет действует до 20 июля. Нарушителям грозит серьезный штраф.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Глава Nord Stream 2 AG рассказал об уступке России США

Американцы нарушили договоренности, ударив санкциями по "Северному потоку - 2"

Российский рубль спасут китайцы?

Решение китайского ЦБ стало для России самым настоящим подарком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1736 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей