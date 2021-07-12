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Лесной пожар вспыхнул в понедельник, 12 июля, в Московской области около Красногорска. По сообщению оперативных служб, сигнал о возгорании поступил на пульт в 13:00 мск.
"Очаг обнаружен авиапатрулированием в трех километрах севернее микрорайона Опалиха",
– уточнили в МЧС. Сначала горело около 2 гектаров леса, но к 15:20 огнем было охвачено уже около 4 гектаров площади.
По оценке специалистов, угрозы населенным пунктам в настоящее время нет, передает портал "Подмосковье сегодня".
На помощь пожарным на земле вылетели вылетели вертолеты Ка-32 Московского авиационного центра, сообщает РИА "Новости".
Из-за сильной жары и отсутствия дождей власти Московской области запретили жителям посещать леса. Запрет действует до 20 июля. Нарушителям грозит серьезный штраф.
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