Пожарные борются с возгоранием под Красногорском

Лесной пожар вспыхнул в понедельник, 12 июля, в Московской области около Красногорска. По сообщению оперативных служб, сигнал о возгорании поступил на пульт в 13:00 мск.

"Очаг обнаружен авиапатрулированием в трех километрах севернее микрорайона Опалиха",

– уточнили в МЧС. Сначала горело около 2 гектаров леса, но к 15:20 огнем было охвачено уже около 4 гектаров площади.

По оценке специалистов, угрозы населенным пунктам в настоящее время нет, передает портал "Подмосковье сегодня".

На помощь пожарным на земле вылетели вылетели вертолеты Ка-32 Московского авиационного центра, сообщает РИА "Новости".

Из-за сильной жары и отсутствия дождей власти Московской области запретили жителям посещать леса. Запрет действует до 20 июля. Нарушителям грозит серьезный штраф.