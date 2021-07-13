В гостинице Геленджика произошел взрыв

Есть жертвы

В частной гостинице "Азария" в Геленджике утром 13 июля произошло ЧП. В отеле взорвался бытовой газ. Об этом сообщили в экстренных службах.

В результате происшествия один человек скончался, еще четверо получили травмы. От взрывной волны выбило стекла и перекрытия первого этажа. По информации РЕН ТВ, под завалами может находиться женщина. 

Из здания эвакуировали 50 человек, уточняет телеканал "360". Позже стало известно, что одного человека спасли из-под завалов, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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