В Ставрополе БТР столкнулся с "Газелью"

Два человека скончались

В Ставропольском крае БТР, принадлежащий Росгвардии, столкнулся с "Газелью". В результате аварии двое скончались, еще четверо человек получили ранения. 

В бронемашине, которая двигалась в Ростовскую область на учения в составе колонны, было шесть человек. В "Газели" – девять, передает "Пятый канал".

В пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ прокомментировали ДТП радиостанции "Говорит Москва". Сообщается, что маршрутка врезалась в БТР. Другие детали происшествия уточняются. 

Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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