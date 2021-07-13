Два человека скончались

В Ставропольском крае БТР, принадлежащий Росгвардии, столкнулся с "Газелью". В результате аварии двое скончались, еще четверо человек получили ранения.

В бронемашине, которая двигалась в Ростовскую область на учения в составе колонны, было шесть человек. В "Газели" – девять, передает "Пятый канал".

В пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ прокомментировали ДТП радиостанции "Говорит Москва". Сообщается, что маршрутка врезалась в БТР. Другие детали происшествия уточняются.