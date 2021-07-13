Вылез на карниз: в Иркутске мужчина угрожает скинуть маленького ребенка с 13 этажа

Причиной ЧП могли стать непростые отношения в семье

Житель Иркутска угрожает сбросить маленького ребенка с 13-го этажа. 

Уроженец Средней Азии уже вылез на наружную сторону балкона. При этом он едва держится за ограждения, требуя привести к нему жену. Сам злоумышленник прыгать не собирается, грозя сбросить малыша, который раздет и громко плачет. Гражданин утверждает, что ребенок не его. 

С мужчиной уже попыталась поговорить полиция и соседи, но это лишь больше его злит. Позже супруга прибыла на место происшествия. Но попытка диалога  оказалась провальной. 

Мужчина не отдает ребенка. К счастью, спасателям удалось развернуть спасительный куб. 

По последней информации, мальчика вернули в квартиру. Сейчас ребенок в безопасности. Сам злоумышленник тоже перебрался на балкон. 

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину, передает Babr Mash. С ребенком все в порядке. 

Причиной произошедшего могли стать проблемы в семье. Как сообщает LIFE, супруга уже дважды писала заявление в полицию по угрозе жизни и здоровью. Последнее из них было подано 11 июля. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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