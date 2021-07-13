В Подмосковье поймали похитителей мороженого

Воришки стянули две коробки замороженного десерта

Мороженое украли из павильона в одном из парков в Раменском. О случившемся сообщил сотрудник парка. Как выяснилось, мороженого похитители унесли на 37 тысяч рублей.

Полиция задержала двух мужчин по подозрению в краже. Как оказалось, замок на павильоне с мороженым они взломали, передает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД. Против похитителей завели уголовное дело и взяли с них подписку о невыезде.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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