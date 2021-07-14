Виновниками инцидента стали жители Астраханской области

Сотрудники полиции задержали правонарушителей, которые устроили драку в рейсовом автобусе в Мытищах, следовавшем по Осташковскому шоссе.

Злоумышленниками оказались жители Астраханской области. Их уже задержали и доставили в отдел полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".