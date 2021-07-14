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Сотрудники полиции задержали правонарушителей, которые устроили драку в рейсовом автобусе в Мытищах, следовавшем по Осташковскому шоссе.
Злоумышленниками оказались жители Астраханской области. Их уже задержали и доставили в отдел полиции.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
На Москву и Минск будут оказывать давление при помощи санкций, чтобы не допустить объединения двух стран
Аргументом для восстановления отношений ЕС с Россией станут озвученные в Женеве намерения ядерных держав