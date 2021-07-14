В Подмосковье задержали устроивших драку в автобусе хулиганов

Виновниками инцидента стали жители Астраханской области

Сотрудники полиции задержали правонарушителей, которые устроили драку в рейсовом автобусе в Мытищах, следовавшем по Осташковскому шоссе. 

Злоумышленниками оказались жители Астраханской области. Их уже задержали и доставили в отдел полиции. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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