Игра в прятки закончилась трагедией

В Подмосковье уроженец Кыргызстана случайно наехал на годовалого сына.

Мужчина, семья которого живет в деревне Аббакумово, сел за руль иномарки, желая переставить автомобиль владельца фермы, на которой он работает. В этот момент за задним колесом машины прятался малыш. От полученных травм мальчик скончался на месте.

"Эта ужасная история – череда нелепых обстоятельств",

– рассказывают другие работники фермы.

По их словам, мальчик сначала был с мамой, но в один момент она отвлеклась, чтобы продолжить готовить ужин. В итоге малыш исчез из ее поля зрения, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Как выяснилось позже, он побежал на улицу и начал игру в прятки, которая оказалась роковой.

Прокуратура Московской области уже начала проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

