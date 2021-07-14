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В Подмосковье уроженец Кыргызстана случайно наехал на годовалого сына.
Мужчина, семья которого живет в деревне Аббакумово, сел за руль иномарки, желая переставить автомобиль владельца фермы, на которой он работает. В этот момент за задним колесом машины прятался малыш. От полученных травм мальчик скончался на месте.
"Эта ужасная история – череда нелепых обстоятельств",
– рассказывают другие работники фермы.
По их словам, мальчик сначала был с мамой, но в один момент она отвлеклась, чтобы продолжить готовить ужин. В итоге малыш исчез из ее поля зрения, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Как выяснилось позже, он побежал на улицу и начал игру в прятки, которая оказалась роковой.
Прокуратура Московской области уже начала проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
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