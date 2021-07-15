Доктор биологических наук попал в ДТП

Знаменитый на весь мир биолог Иван Пигарев, специализирующийся на физиологии сна, скончался в больнице. Ученый ехал на велосипеде на Воробьевых горах, но в какой-то момент столкнулся с человеком на самокате и рухнул на асфальт.

Как стало известно "МК", врачи не смогли спасти 80-летнего Пигарева. По информации телеграм-канала Life Shot, второй участник происшествия находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением.

Как напоминает телеканал "360", Пигерев был главным научным сотрудником Института проблем передачи информации.