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Жители подмосковных Мытищ стали свидетелями редкого природного явления – смерча.
Очевидцы поспешили запечатлеть аномалию на видео, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Причиной торнадо стала резко изменившаяся погода: на смену аномальной жаре пришли дожди и грозы, уточняет "Пятый канал".
Высота смерча составила несколько десятков метров. По словам очевидцев, создалось впечатление, что "пыльный дьявол" упирается прямо в небо.
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