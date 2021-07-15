Очевидцы сняли на видео смерч в Подмосковье

Резко изменившаяся погода стала причиной аномалии

Жители подмосковных Мытищ стали свидетелями редкого природного явления – смерча. 

Очевидцы поспешили запечатлеть аномалию на видео, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Причиной торнадо стала резко изменившаяся погода: на смену аномальной жаре пришли дожди и грозы, уточняет "Пятый канал"

Высота смерча составила несколько десятков метров. По словам очевидцев, создалось впечатление, что "пыльный дьявол" упирается прямо в небо. 

Ранее синоптики рассказали, когда спадет жара в Москве. 

Источник: "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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