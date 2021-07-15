На месте происшествия работают экстренные службы

В Саратове водитель КАМАЗа не справился с управлением, из-за чего грузовик рухнул с моста. При падении грузовой автомобиль серьезно повредил газопровод.

В результате ДТП прогремел мощный взрыв и начался пожар: горят и грузовик, и поврежденная газовая труба, уточняет Общественная служба новостей.

Водитель был госпитализирован, но серьезных повреждений у него нет. На месте происшествия уже работают срочные службы.

Из-за аварии было временно перекрыто движение по путепроводу. Также пришлось приостановить подачу газа.