В Саратове из-за падения грузовика на газовую трубу произошел мощный взрыв - есть пострадавшие

На месте происшествия работают экстренные службы

В Саратове водитель КАМАЗа не справился с управлением, из-за чего грузовик рухнул с моста. При падении грузовой автомобиль серьезно повредил газопровод. 

В результате ДТП прогремел мощный взрыв и начался пожар: горят и грузовик, и поврежденная газовая труба, уточняет Общественная служба новостей

Водитель был госпитализирован, но серьезных повреждений у него нет. На месте происшествия уже работают срочные службы. 

Из-за аварии было временно перекрыто движение по путепроводу. Также пришлось приостановить подачу газа. 

Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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