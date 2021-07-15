В Подмосковье утонул мужчина

Трагедия произошла в Подольске

Несчастный случай произошел на Беляевском пляже города Подольск Московской области. Во время купания там захлебнулся мужчина.

Сначала про трагедию написали очевидцы в соцсетях. Они рассказали, что молодой парень неудачно нырнул. Затем информацию подтвердили в правоохранительных органах, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Обстоятельство произошедшего уточняются. Как пишет издание, мужчина купался в зоне отдыха.  

Ранее в Подмосковье мужчина задавил сына, который играл в прятки возле автомобиля.

Источник: Подмосковье сегодня
Николай ВИКТОРОВ

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