Трагедия произошла в Подольске

Несчастный случай произошел на Беляевском пляже города Подольск Московской области. Во время купания там захлебнулся мужчина.

Сначала про трагедию написали очевидцы в соцсетях. Они рассказали, что молодой парень неудачно нырнул. Затем информацию подтвердили в правоохранительных органах, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Обстоятельство произошедшего уточняются. Как пишет издание, мужчина купался в зоне отдыха.

Ранее в Подмосковье мужчина задавил сына, который играл в прятки возле автомобиля.