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Несчастный случай произошел на Беляевском пляже города Подольск Московской области. Во время купания там захлебнулся мужчина.
Сначала про трагедию написали очевидцы в соцсетях. Они рассказали, что молодой парень неудачно нырнул. Затем информацию подтвердили в правоохранительных органах, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Обстоятельство произошедшего уточняются. Как пишет издание, мужчина купался в зоне отдыха.
Ранее в Подмосковье мужчина задавил сына, который играл в прятки возле автомобиля.
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